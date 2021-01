Coronavirus, in concessionaria facevano test rapidi ai clienti: denunciati

Una concessionaria di auto a Torino aveva varato una campagna di distribuzione di test rapidi anti Covid per la propria clientela: un'attività a cui hanno messo fine i carabinieri del Nas, che sono intervenuti con denunce e sequestri.

Quella della concessionaria era un'iniziativa promozionale: alla clientela era fornito gratuitamente il kit per la autosomministrazione dei test antigenici senza nemmeno l'obbligo di acquistare una vettura. La campagna, secondo quanto reclamizzato, era stata programmata dal 29 dicembre al 9 gennaio fino a esaurimento scorte. I Nas sono arrivati il 30.

I carabinieri hanno sequestrato 167 tamponi e denunciato i titolari della concessionaria per inosservanza dei provvedimenti della autorità in riferimento al Dpcm anti Covid. “A causa di un possibile errore nell'acquisto dei tamponi, che nelle nostre intenzioni dovevano essere auto-diagnostici e invece sono stati ritenuti a uso professionale, e in ossequio alle disposizioni delle autorità competenti, la concessionaria Autoingros ha immediatamente annullato la distribuzione gratuita del test fai da te”. Lo dichiara Alberto Di Tanno, presidente del Gruppo Intergea, cui fa capo la concessionaria Autoingros, sottolineando che nessun tampone è stato donato. “L’intenzione – prosegue - era quella di un’iniziativa positiva, a favore della clientela, per andare incontro alla sicurezza con test di auto-diagnosi, per intenderci quelli che si possono fare da soli”.

Intanto, sempre a Torino, i Nas hanno denunciato due otorinolaringoiatri che eseguivano i test ma non inserivano i risultati nella banca dati regionale.