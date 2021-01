Il 7 gennaio ricomincia in piazza Castello la protesta degli studenti contro la Dad

Quando suoneranno le campanelle delle scuole elementari e medie, la mattina del 7 gennaio, gli studenti delle superiori riconquisteranno le proprie postazioni in piazza Castello, già teatro delle proteste contro la Dad dei mesi scorsi.

Riparte così, dopo l'annuncio dello slittamento del ritorno in aula a lunedì 11 - Dpcm permettendo -, la mobilitazione in favore delle lezioni in presenza. Proprio da dove si era interrotta, prima delle festività natalizie, in un'aula a cielo aperto che non sottostà ad alcune condizione atmosferica avversa.

Parteciperà anche Maia, studentessa di 16 anni del liceo classico Gioberti, prima promotrice dell'iniziativa alle sue origini, con Anita e Lisa, le dodicenni diventate simbolo della lotta.

Accanto ai ragazzi, anche i genitori e gli insegnanti attivisti del comitato "Priorità alla scuola", che chiedono il rientro in classe, in sicurezza, il prima possibile.