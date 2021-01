Coronavirus, i nuovi positivi sono oltre 1200, ma i guariti sono il doppio. I decessi sono 45

I casi sono così ripartiti: 312 screening, 602 contatti di caso, 294 con indagine in corso; per ambito: 115 RSA/Strutture socio-assistenziali, 76 scolastico, 1017 popolazione generale.

Altri 1200 positivi al Covid ( 1208 per la precisione) e altri cinque ricoveri in terapia intensiva: sono i numeri dell'andamento del contagio da Coronavirus in Piemonte, anche se non mancano gli aspetti positivi. A cominciare dall'incidenza: i positivi sono infatti il 6,8% dei 17.690 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre gli asintomatici sono 480, ovvero poco meno del 40%.

Il totale dei casi positivi diventa quindi di 206.543, così suddivisi su base provinciale: 18.329 Alessandria, 10.568 Asti, 7173 Biella, 28.563 Cuneo, 16.130 Novara, 108.081 Torino, 7828 Vercelli, 7113 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1086 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1672 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Come detto, però, i ricoverati in terapia intensiva sono 192 (5 in più rispetto a ieri), ma si registra anche un netto calo dei ricoveri in terapia non intensiva, che scendono a 2773 (74 in meno di ieri).