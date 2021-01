Spaccata nella notte in via Nizza: la polizia arresta il ladro che si nasconde tra le auto

Erano da poco passate le tre di notte quando gli agenti della Squadra Volante, durante un normale giro di controllo nella zona di Nizza Millefonti, hanno notato un uomo che al loro passaggio si era nascosto tra le auto parcheggiate in via Nizza.



Convinto di non essere stato visto, l'uomo è salito su una delle vetture ed è partito in direzione corso Spezia, ma in quel momento è scattato l'inseguimento, che si è concluso poco lontano, in via Genova. L’uomo alla guida si è rivelato essere un 41enne con diversi precedenti di polizia a carico, in possesso di numerosi arnesi da scasso. Nell’auto, i poliziotti hanno trovato anche l’inserto di una cassa per la suddivisione dei soldi contenente monete e banconote per oltre 100 euro.



Bastano poche indagini per scoprire che il denaro era stato prelevato in un negozio di via Nizza nel quale il ladro si era introdotto forzando serranda e porta d’ingresso. E' scattato dunque l’arresto per furto aggravato e la denuncia per ricettazione per del materiale telefonico e informatico trovato nell’auto e per la violazione della sorveglianza speciale.