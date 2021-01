Chieri, anche il sindaco e la giunta esprimono solidarietà a Rachele Sacco

"Esprimo la solidarietà, mia e di tutta la Giunta, alla consigliera Rachele Sacco e alle forze dell’ordine, bersagli di inaccettabili scritte ingiuriose apparse in via Monti. Auspico che si possano individuare gli autori di tali atti vigliacchi ma soprattutto che episodi di questo genere non si verifichino più. Abbiamo bisogno di rispetto e di gentilezza, non di insulti e di minacce". Così il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, insieme alla sua giunta esprime solidarietà alla consigliera oggetto di un attacco personale nelle ore passate.



"Con la consigliera Sacco non sono mancate contrapposizioni a volte aspre, ma non si possono accettare attacchi di questo tipo. Infami sono gli autori di minacce anonime, sono quelli che offendono sui social, sono coloro che credono nella denigrazione come arma politica. E costoro, qualunque sia il loro credo politico, nella nostra comunità non sono ben accetti. In via Monti, come in tutta Chieri, comandano le istituzioni, comanda la democrazia".