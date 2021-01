bimbo di due anni investito in piazza Lagrange: in prognosi riservata al Regina Margherita

Tragedia sfiorata nel poimeriggio di oggi in centro a Torino. Un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un'auto in piazza Lagrange.

Il piccolo era sul marciapiede, in sella a una mini-bicicletta, in compagnia della baby sitter ed è stato investito da una vettura che usciva da un portone. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita e ricoverato nel reparto di Chirurgia alta intensità: si trova in prognosi è riservata.

Alla guida dell'auto che lo ha investito c'era una donna. Sul posto gli agenti della Municipale che adesso stanno indagando sull'accaduto.