Ascolti record per l’Across Duo, protagonista al Concerto di Capodanno

Record di ascolti per il Concerto di Capodanno 'virtuale' organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo nella nuova sede, nonché Centro congressi, del Monastero della Stella. La musica dell'Across Duo formato dalla viola di Claudio Gilio e dal pianoforte di Enrico Pesce ha lasciato a bocca aperta il pubblico anche dietro lo schermo. Grazie al sostegno del Comune di Saluzzo e alla partecipazione di Targatocn.it, la diretta streaming ha coinvolto centinaia spettatori di Piemonte, Liguria e altre regioni d'Italia. In appena 72 ore, grazie alla pubblicazione integrale del concerto, sono quasi state raggiunte le 9mila visualizzazioni.

I numeri del Concerto di Capodanno confermano l'importanza della musica come vitale esperienza umana e sociale. Un ruolo che l'Orchestra Sinfonica di Savona, che ha dato vita al brand Across Duo, ha sempre ricoperto con costanza e passione, anche nei mesi della pandemia. Dopo il successo del Voxonus Festival nell'estate 2020, tuttavia, il lockdown ha nuovamente travolto la cultura obbligando i lavoratori dello spettacolo a trovare alternative ai concerti dal vivo. Un duro colpo, ma grazie al sostegno della Fondazione CRSaluzzo, la musica crossover del duo è entrata direttamente nelle case degli italiani con un solo 'click’.

Il video della diretta resterà disponibile sulle pagine Facebook del Monastero della Stella, del Comune di Saluzzo, di Targato CN e su tutte le piattaforme social dell'Orchestra Sinfonica di Savona.