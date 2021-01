Carambola lungo la statale 25: un'auto sbatte contro un palo e si ferma su un fianco

Intervento d'emergenza nella serata di oggi in val di Susa. In particolare a Villar Focchiardo, dove gli uomini dei vigili del fuoco della squadra 91 di Susa e i volontari di Borgone sono andati a prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente stradale.



Erano circa le 19.45 quando lungo la statale 25 un'auto ha concluso la sua corsa contro un palo, finendo per fermarsi su un fianco. Le squadre giunte sul posto hanno messo in sicurezza la vettura e le due persone che erano a bordo in quel momento sono stati soccorsi anche dai sanitari del 118 e dai carabinieri intervenuti sul posto.