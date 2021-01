E' stato ritrovato ieri pomeriggio, nei pressi del torrente Chisone, il corpo senza vita di Samuel Passet Gros, 38enne residente a Pragelato, appassionato di montagna.

Erano stati i familiari a dare l'allarme non vedendolo rientrare dalla sua ultima escursione. In corso le indagini dei carabinieri per capire le cause del decesso, molto probabilmente dovuto a ipotermia.

Sul cadavere è stata disposta l'autopsia. Nella notte, infatti, la temperatura in quella zona era scesa sotto i 20 gradi.