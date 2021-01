Nichelino, entro un anno nasceranno la nuova scuola all'Oltrestazione e un'area parcheggi

I problemi strutturali che hanno portato alla chiusura di alcuni istituti di Nichelino hanno convinto l'Amministrazione a decidere la costruzione di una nuona scuola.

Nascerà la nuova scuola all'Oltrestazione, che prenderà il posto della materna Anna Frank e della primaria Papa Giovanni, l'edificio di via Boccaccio che l'anno scorso era stato chiuso per gravi problemi di tenuta di alcune parti della struttura. Da allora, i bimbi vanno alla Marco Polo. Per questo, dopo alcune valutazioni, il Comune di Nichelino ha deciso per costruirne una nuova, sempre nel quartiere Oltrestazione.

L'opzione di riqualificare quella esistente non darebbe la sicurezza necessaria, dopo le verifiche e le perizie ordinate nei mesi scorsi. Ancora da stabilire la zona dove verrà costruita: di sicuro ci vorrà almeno un anno per vederla pronta e utilizzabile, ma avrà laboratori e spazi concepiti per una scuola moderna.

Intanto, si pensa ad una nuova area di parcheggio a Nichelino, nella zona della stazione dei treni. A spiegare il tutto è dell’assessore Antimo De Ruosi, che ha trovato l’accordo con Rfi per la riqualificazione di un’area abbandonata a sè stessa, utile per consentire a chi deve prendere il treno di avere più stalli di sosta di quelli ad oggi disponibili.

“E’ vero che la mobilità green e le piste ciclabili sono un percorso che va sviluppato per il futuro dell’ambiente e della mobilità – spiega De Ruosi - ma non si può avere le fette di salame sugli occhi e non capire che, a maggior ragione in certe zone della città, uno spazio in più per i parcheggi serve”.