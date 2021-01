Interventi e sanzioni della Polizia Municipale a Porta Palazzo: chiuso per 5 giorni un locale

chouso per 5 giorni dalla Polizia Municipale un locale in via Cottolengo

Sabato pomeriggio, durante un servizio di pattuglia del personale del Comando di Porta Palazzo, agenti della Polizia Municipale hanno ispezionato un esercizio di somministrazione ubicato in via Cottolengo. Un controllo ordinario volto a tutelare la salute dei consumatori e a verificare il rispetto delle varie normative, comprese quelle inerenti il contrasto della diffusione del Covid-19.

All'interno del locale gli agenti hanno rilevato la presenza di due clienti che stavano consumando un pasto seduti ai tavoli presenti nella sala di somministrazione, in evidente violazione delle norme anti Covid-19. Per questo motivo il titolare è stato sanzionato e il locale chiuso provvisoriamente per 5 giorni, in attesa delle determinazioni del Prefetto.

Successivamente la pattuglia ha effettuato un controllo nel mercatino tematico del Balon. Qui i ‘civich’ hanno notato un venditore sospetto che possedeva 8 giubbotti con marchi NAPAPJRI e COLMAR evidentemente contraffatti. L’improvvisato commerciante, alla vista delle divise, ha abbandonato la merce al suolo e si è dileguato tra la folla del mercato.

Poco più tardi, una donna probabilmente di origini magrebine, colta dalla stessa pattuglia a vendere latte e burro, alla vista dei vigili ha abbandonato la merce ed è fuggita all'interno del mercato coperto alimentare di Porta Palazzo per non essere sanzionata.