Attualità |

Basket, altri due giocatori positivi al coronavirus nella Reale Mutua Torino

Dopo il caso di cappelletti, emerso a poche ore dalla gara di sabato contro l'Urania Milano

altri due giocatori positivi al coronavirus nella Reale Mutua Torino

Dopo il caso del play Cappelletti, risultato positivo al Covid a poche ore dalla palla a due di sabato contro l'Urania Milano (partita persa in volata), la Reale Mutua Basket Torino comunica che a seguito di un ulteriore ciclo di tamponi, due elementi del gruppo squadra sono risultati positivi. I due soggetti sono stati posti immediatamente in isolamento, seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie. Il resto del gruppo, risultato negativo, proseguirà con l’attività agonistica. Sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni.

redazione

