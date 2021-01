Buche con vista Gran Madre: l’attraversamento di corso Casale un pericolo per automobilisti e motociclisti [FOTO e VIDEO]

Un attraversamento groviera, ma con vista Gran Madre. Si presenta in pessime condizioni l’asfalto di corso Casale, proprio all’altezza del Ponte Vittorio Emanuele I.

Dal ponte sino alla piazza Gran Madre di Dio, l’asfalto è infatti martoriato da buche piuttosto profonde. Un problema non da poco, se si pensa che quella porzione di strada è percorsa dalle tantissime auto, furgoni e soprattutto moto. Sono proprio i biker la categoria che ha più da temere per un incrocio in queste condizioni: transitare con le due ruote su una di quelle buche aumenta infatti di gran lunga il rischio di incidenti potenzialmente pericolosissimi.

La causa, come spiegato dal coordinatore della Viabilità della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, è una manomissione di Iren per l’adeguamento degli impianti semaforici. Il ripristino è carico della Città e si stanno definendo tempi e modalità di ripristino: lavori che potrebbero non essere immediati, vista la presenza delle pietre di luserna. “Sarà mia premura, nel caso le tempistiche dovessero essere lunghe, mandare una squadra di pronto intervento per una colmatura, in modo tale da ridurre quantomeno il pericolo incidenti” ha affermato Miano.