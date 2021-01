Ospedale unico di Vadò, Gaveglio: "Decisione ancora da prendere, aspettiamo la Regione"

“ Capisco il sindaco di Moncalieri che fa della costruzione dell’ Ospedale Unico un punto fermo della sua campagna elettorale, ma la decisione non è stata ancora presa. La perizia ha decretato idonea la zona di Vadò Cenasco , ma è tutto ancora da soppesare, criticità comprese, sul tavolo della Regione ”. Ha commentato così, la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio la perizia tecnica dell’Asl TO-5 sull’idoneità della zona di Vadò Cenasco per quanto riguarda la costruzione della struttura ospedaliera.

La prima cittadina ha poi aggiunto: “Mi rimetto al giudizio della Regione. Certo è che la perizia ha evidenziato come ci siano vie d’accesso a rischio allagamento, incertezze per quanto riguarda la sicurezza dal punto di vista sismico e come manchino elementi di rinforzo dal punto di vista geologico”.