Carmagnola, il Salsasio lavora per un 2021 di ripartenza anche nel calcio

Il Presidente del Usd Salsasio Giuseppe Quattrocchio si è gettato alle spalle l’anno appena concluso e punta alla ripartenza in quello appena iniziato.

Le difficoltà sono state tante, per il club dilettantistico di Carmagnola, ad iniziare dalla impossibilità di allenarsi e di confrontarsi con gli avversari nelle competizioni, a causa della pandemia, ma Quattrocchio ha voluto sottolineare l'impegno del club sul piano sociale. I giocatori, sono stati protagonisti di alcuni video che invitavano le persone a rimanere a casa, rispettando le disposizioni anti Covid, appelli che hanno suscitato l’interesse della rete, dei giornali e persino della Rai.

L'apertura del nuovo campo di calcetto è stata una delle pagine più liete di un 2020 difficilissimo, ma l’Usd Salsasio è al lavoro per programmare un futuro migliore, coinvolgendo nuove persone nell'organizzazione e nella amministrazione della società. Si lavora per la Prima squadra ma con un occhio di riguardo al settore giovanile, che è affiliato ad una società storica come il Genoa, per crescere nuove leve per il futuro, mentre è un "unicum", a questi livelli, la creazione della scuola calcio della sezione femminile.

Intanto, si sta costituendo una Commissione Esecutiva che affiancherà il Consiglio Direttivo nella gestione e nell'amministrazione del club e del centro sportivo. Il Salsasio, alla luce delle nuove normative anti Covid, ha investito somme importanti per la ristrutturazione degli spogliatoi e del centro sportivo, per essere perfettamente in regola con tutte le disposizioni e permettere lo svolgimento dell'attività sportiva in sicurezza.

L'obiettivo per il presidente Quattrocchio è fare in modo che il centro sportivo "Giorgio Demichelis" di Salsasio, in via Mussetti 36 a Carmagnola, sia sempre di più un punto di riferimento per il territorio.