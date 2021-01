La denuncia di Sicurezza e Legalità: "Marciapiedi disastrati in Barriera di Milano"

"In via Tollegno nel tratto antistante il civico 39, il marciapiede è in condizioni disastrose a causa dei lavori eseguiti per portare la fibra realizzati nel settembre dello scorso anno", attacca il gruppo di "Sicurezza e Legalità".

"Quando piove, la parte indicata nel punto precedente si trasforma in una sorta di piscina naturale rendendo difficoltoso il rientro in casa per coloro che vi abitano, inoltre pare che, da indicazioni dei cittadini, il Presidente della Circoscrizione 6 abbia detto di non poter intervenire a causa di mancanza di risorse".