Attualità | 19 dicembre 2025, 16:00

In nove sotto un tetto: come vive la famiglia torinese con sette figli: "È impegnativo ma non farei diversamente" [VIDEO]

La famiglia Sesana si racconta nel nuovo episodio di "Primo Piano" tra gestione della TV, della spesa e degli spazi

Gabriele ed Emanuela hanno sette figli, una peculiarità nell'inverno demografico che sta vivendo Torino. In città la media di figli per famiglia è di 1,14, media sotto quella piemontese (1,17) e nazionale (1,29). "Primo Piano" ha fatto visita alla famiglia Sesana per raccontare come vive oggi, tra impegni ma soprattutto gioie.

"È impegnativo e faticoso - non lo nascondono i due genitori - ma in fondo è una cosa meravigliosa, sono un dono. Non sceglierei di fare una vita diversa".

I ragazzi hanno dai 10 ai 21 anni, e gli ultimi quattro sono arrivati a coppie di gemelli. L'episodio di Primo Piano presenta Filippo, Francesca, Pietro, Daniele, Benedetta, Tommaso e Matteo e il modo in cui vivono in nove sotto lo stesso tetto.

La tv è una e i bambini decidono a turno cosa guardare. Hanno due freezer per stipare più cibo possibile ed Emanuela fa la spesa ogni due giorni, soprattutto ora che molti figli sono adolescenti. Per guadagnare spazio i letti sono a castello e qualche limite va messo: meno cene fuori rispetto ad altre famiglie e vacanze non troppo dispendiose.

"Però nessun rimpianto né rimorso - raccontano - Il fatto di avere una famiglia numerosa non è ben supportato dallo Stato, ma anche oltre l'aspetto economico si farebbe fatica a crescere i figli in una famiglia chiuse. Nel nostro caso il contesto parrocchiale ci aiuta a crescerli".

"Non abbiate paura - vogliono dire alle altre famiglie - nessun problema è insormontabile. Non cambierei la mia vita con nessuno, mio figlio è la cosa più bella della mia vita".

Oltre al gruppo parrocchiale la famiglia Sesana partecipa anche a un'associazione - ANFN, Associazione Nazionale Famiglie Numerose - che riunisce famiglie con almeno quattro figli tra naturali, adottati o affidati, e si prefigge di promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, “creando una famiglia di famiglie”.

Segui questo e gli altri episodi sul canale DixTV.

Francesco Capuano

