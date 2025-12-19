Assemblea straordinaria storica per la Pro Loco di Bricherasio che approva il nuovo statuto

È stata un’assemblea straordinaria che ha segnato un cambiamento storico. Lunedì 1° dicembre, i soci della Pro loco di Bricherasio sono stati convocati nella sede di piazza don Morero per approvare il nuovo statuto, adeguato alle normative del Terzo Settore. In quell’occasione sono stati compiuti due passi importanti, con la consulenza del notaio Michele Vaira.

Era da vent’anni che non veniva più convocata un’assemblea straordinaria per modifica statutaria: precedentemente era accaduto nel 2005 per sancire l’iscrizione all’Unpli, l’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia.

“Durante l’assemblea abbiamo approvato l’iscrizione al Runts, il Registro nazionale del terzo settore, diventando a tutti gli effetti una Aps, cioè un’Associazione di promozione sociale” annuncia Alberto Godino, presidente della Pro loco. Questa era una decisione non più rimandabile: “Da anni l’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia sprona le associazioni come la nostra a fare questo passo che permetterà di conservare benefici fiscali per noi molto importanti” continua Godino.

Il secondo passo compiuto il 1° dicembre è stata la richiesta di personalità giuridica di diritto privato: “Questa scelta ci permetterà di organizzare diverse tipologie di iniziative e aumenterà la tutela degli associati”.

Il nuovo statuto non comporterà solo vantaggi: “Ci saranno più pratiche burocratiche da espletare e di cui si dovrà occupare la segreteria. Inoltre passiamo dalla contabilità forfettaria a quella ordinaria e il bilancio andrà pubblicato sulla piattaforma del terzo settore – ammette Godino –. Tuttavia, in questo modo, oltre ai vantaggi già accennati, avremo anche possibilità di partecipare a bandi specifici per associazioni come la nostra, al fine di ottenere contributi pubblici”.

Durante l’assemblea il nuovo statuto è stato votato all’unanimità dei presenti. Hanno votato ottantatré soci aventi diritto, presenti o per delega.