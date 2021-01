Elezioni, i Moderati: "Bene la disponibilità Salizzoni, di cui non dubitavamo. L’incontro con Lo Russo è un inizio, ascolteremo tutti"

Mauro Salizzoni parteciperà all’incontro con Stefano Lo Russo organizzato dai Moderati e dalla lista Monviso per il 1° febbraio alle ore 11 in via Galliari 10.

"Non avevamo alcun dubbio in merito - spiegano i Moderati -, conoscendo le grandi qualità morali e di estrema correttezza di Salizzoni. L’incontro del 1 febbraio è per noi un importante inizio di approfondimento sui contenuti e i progetti; vogliamo incontrare anche le altre personalità che hanno dato la propria disponibilità a candidarsi ed esprimerci dopo aver dialogato con ciascuno".

"Quella che le forze moderate propongono - spiegano in una nota Carlotta Salerno, Silvio Magliano, Mimmo Portas e Mario Giaccone - è un’occasione di dialogo e conoscenza che riteniamo possa essere preziosa per tutti".