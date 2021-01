Beffa da 80mila euro a una perseguitata ebrea: tolto il sussidio

Potrebbe finire sulla scrivania del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il caso della perseguitata ebrea a cui lo Stato ha chiesto indietro l'assegno del vitalizio concesso nel 2007 e poi revocato in quanto nata in Libia e non in Italia.

Il "caso" è finito ieri davanti alla Corte dei Conti di Torino, dove si è svolta l'udienza che ha sospeso il provvedimento impugnato dagli eredi della donna.

Lei era nata nel 1928 a Bengasi, ma era vissuta Tripoli. Insegnante nella scuola israelitica di via San Pio V, a Torino, la donna nel 1982 era stata riconosciuta dallo Stato italiano come "perseguitata razziale" e nel 2007 le era stato concesso un assegno mensile di circa 500 euro. Adesso il 99enne vedovo della donna, scomparsa nel 2018, deve restituire circa 80mila euro. E ha annunciato che rivolgerà un appello al presidente Mattarella.