Nichelino, undici concorsi per aumentare l'organico della macchina comunale

Il sindaco Giampiero Tolardo, lo aveva annunciato già alla fine del 2023, considerandolo uno degli obiettivi più importanti del nuovo anno. E così il Comune di Nichelino ha avviato nell'ultimo periodo undici concorsi per poter aumentare l'organico della macchina amministrativa e far fronte all'esodo o al pensionamento di altri dipendenti.

Rasetto: "Dipendenti la risorsa più importante"

L'assessore alle Risorse umane Paola Rasetto,ha spiegato chiaramente quale strada si vuole intraprendere: "I dipendenti sono la risorsa più importante di ogni realtà, che sia pubblica o privata. Altrimenti le strutture sono soltanto delle scatole vuote, a renderle efficienti, accoglienti e produttive sono le persone". E proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, l'amministrazione è riuscita a svolgere, tra la fine dello scorso anno e il marzo del 2024, diversi concorsi che hanno portato all'inserimento in organico di circa 40 nuove persone.

Funzionari, tecnici ed agenti della Polizia locale

Negli ultimi tempi sono così approdati negli uffici del Comune di Nichelino funzionari, tecnici, esperti giuridici, istruttori amministrativi, ma anche nuovi agenti della Polizia locale. Ma soprattutto, per poter portati a termine i progetti finanziati con il PNRR, si sono aggiunti due dirigenti per il presidio e coordinamento del servizio lavori pubblici e manutenzione e della transizione digitale. Per una città 4.0 che sappia cogliere tutte le opportunità legate alle nuove tecnologie.