giochi fuori uso e panchine rotte nell'area bimbi di corso Farini

L'area bimbi di corso Farini, al confine tra i quartieri Vanchiglia e Vanchiglietta, versa in una condizione di degrado, con diversi giochi fuori uso e altrettante panchine rotte.

Lo spazio è sempre molto frequentato perché, oltre a essere adiacente alle case ATC e al Campus 'Luigi Einaudi' dell'Università di Torino, è un crocevia per diverse scuole del territorio come l'Istituto Comprensivo via Ricasoli, di cui fanno parte le vicine primarie 'Muratori' e 'Fontana'. Le attrezzature danneggiate, in attesa di essere sostituite, sono state rimosse.

Così, tra un'altalena avvolta nei nastri bianco-rossi, un dondolo totalmente divelto e assi in legno spaccate a metà, per i molti bambini che all'uscita da scuola si fermano per godere di qualche minuto di svago risulta difficoltoso giocare e divertirsi, così come per gli accompagnatori prendersi qualche minuto di relax da seduti.

L'area, inoltre, sorge a poche decine di metri da viale Ottavio Mai, oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione della Città grazie alle risorse del progetto ToNite.