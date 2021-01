Giovane scialpinista si infortuna sul monte Lion, in Valchiusella: portata in salvo dai compagni di gita e poi dal Soccorso Alpino

Scialpinista soccorsa in Valchiusella

Una scialpinista è stata salvata questo pomeriggio dal Soccorso Alpino dopo che era rimasta bloccata mentre scendeva dal Monte Lion, in Val Chiusella. La donna, 35enne, ha subito una sospetta distorsione a un ginocchio. Faceva parte di una comitiva accompagnata da una Guida alpina.

Dopo la chiamata d'emergenza effettuata intorno alle 14.30, poiché non era possibile l'invio dell'elicottero a causa del forte vento, sono stati proprio i compagni di gita a trasportare l'infortunata presso l'alpeggio "La Contessa", dove hanno trovato riparo in un fienile, in attesa dei soccorritori. Nel frattempo, le squadre sono salite con sci, pelli di foca, il toboga e i presidi sanitari, coprendo circa 500 metri di dislivello.

Raggiunta la donna, i soccorritori hanno proceduto con la stabilizzazione dell'arto e con l'imbarellamento sul toboga. In seguito hanno iniziato il trasporto a valle con gli sci fino alle ultime pendici della montagna dove, nel frattempo, era salita una motoslitta con cui la donna ha percorso l'ultimo tratto della discesa fino alle auto. L'intervento si è concluso intorno alle 18.