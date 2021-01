Skf, cambio al vertice: Rickard Gustafson è il nuovo presidente e ceo del Gruppo

Cambio al vertice per il Gruppo Skf, multinazionale specializzata in cuscinetti e alberi rotanti che conta una forte presenza anche in provincia di Torino, in particolare nella zona del Pinerolese (Airasca e Villar Perosa).

Il consiglio di amministrazione ha infatti nominato Rickard Gustafson come nuovo presidente e amministratore delegato. Gustafson, che prenderà il posto di Alrik Danielson e si unirà a SKF durante la prima metà del 2021, è attualmente presidente e ceo del Gruppo SAS. Prima di entrare in SAS dieci anni fa, Rickard Gustafson è stato CEO della compagnia assicurativa Codan/Trygg Hansa e ha ricoperto varie posizioni in General Electric. Inoltre, ha conseguito un Master of Science presso l'Institute of Technology dell'Università di Linköping, Svezia.



“Sono entusiasta e grato dell'opportunità di entrare a far parte di SKF, un'azienda con una reputazione eccellente nel settore - ha detto Gustafson -. L'orientamento strategico di SKF è chiaramente definito e io sono pronto a impegnarmi insieme all'organizzazione per accelerare ulteriormente il processo finalizzato ad avvicinare ancora di più l'azienda ai clienti e rendere il business sempre più innovativo, efficiente e sostenibile”.

“Dopo un accurato e attento processo di selezione, siamo molto lieti che Rickard Gustafson abbia accettato di unirsi a SKF - dice Hans Stråberg, presidente del cda di AB SKF -. La sua leadership forte e moderna, unita alla vasta esperienza internazionale e all'entusiasmo di entrare a far parte di SKF, lo rendono la persona giusta per guidare con continuità l’attuale strategia e far crescere ulteriormente l'azienda".