Magliano: "Anche i percettori di pieno Reddito di Cittadinanza, insieme ai condannati per reati stradali, a fare assistenza ai pedoni"

i condannati per reati stradali faranno assistenza ai pedoni: positivo per Silvio Magliano dei Moderati

"I condannati per reati stradali faranno assistenza ai pedoni: bene. Accogliamo positivamente l'accordo tra Comune e Associazioni Familiari. C'è un forte bisogno di figure di questo tipo davanti alle scuole della città, presso i centri anziani e in tutti quei contesti urbani presso i quali ve ne sia necessità", sottolinea Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Rilanciamo la nostra richiesta: per garantire la sicurezza dei bimbi che entrano ed escono da scuola, facciamo affidamento sui tantissimi torinesi che percepiscono il pieno Reddito di Cittadinanza, garantendo loro tutte le condizioni anche assicurative per farlo. Ci sono scuole presso le quali l'introduzione di segnaletica non ha fatto la differenza, tanto che le indicazioni sono spesso di fatto ignorate dagli automobilisti".

"Mi riferisco, per esempio, alla Scuola Lessona e ad altri istituti cittadini. Sono quasi 40mila i beneficiari di Reddito di Cittadinanza a Torino e provincia. Molti risiedono nel capoluogo, che si colloca ai piani alti a livello nazionale di questa speciale classifica", conclude Magliano.