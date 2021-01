Fango dell'ex Dorigo sul Toro 1998: "Giocammo una partita truccata, doveva finire in pareggio"

Non bastano le difficoltà e il fango attuale della zona retrocessione in cui si dibattono Belotti e compagni, ora sul Toro piove fango anche dal passato, da parte di Tony Dorigo, terzino inglese che vestì (con poca gloria) la maglia granata nel campionato di serie B 1997-98. Campionato che vide la squadra allora allenata da Reja mancare la promozione per un rigore sbagliato proprio da Dorigo nello spareggio di Reggio Emilia contro il Perugia.

In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Guardian, l'ex giocatore racconta di una partita combinata: "C’era una strana situazione con 7 o 8 partite da disputare. Una partita in cui ho giocato venne truccata, noi giocammo per il pareggio. Ci venne detto dai proprietari che entrarono negli spogliatoi il venerdì prima della gara; pensavo di aver capito male, invece ci dissero: noi pareggeremo”.

Dorigo rincara la dose: "Rimasi disgustato. Dovevamo giocare, in casa, contro una squadra di metà classifica, noi stavamo lottando per la promozione in serie A e avevamo un ottimo record casalingo”. Il giocatore non rivela, però, di quale partita si trattasse e quale fosse l'avversaria. “Iniziò la partita e noi, apposta, sbagliammo un paio di occasioni in modo ridicolo", si è limitato a dire. "I tifosi iniziano a fischiare. A metà tempo dissi che avevo male al tendine del ginocchio e venni sostituito: non è stata una bella esperienza”.

Peccato che in quella infausta stagione Dorigo venne sostituito soltanto una volta, alla fine del primo tempo della sfida della 31esima giornata, giocata in trasferta a Treviso e finita 0-0. Magari la memoria gli ha fatto difetto oppure il resoconto non è stato del tutto veritiero. Di sicuro, per i tifosi del Toro, ricordando l'amaro epilogo di quel campionato, al danno oggi si aggiunge la beffa.