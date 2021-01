La polizia municipale sanziona e chiude per 5 giorni un circolo privato sprovvisto di scia che effettuava somministrazione

Ieri, a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, agenti del Reparto Specialistico di Polizia Commerciale della Polizia Municipale hanno effettuato un'ispezione in un circolo privato in via Carlo Ignazio Giulio.

I vigili, giunti nel locale all'ora di pranzo, hanno accertato che il Circolo stava svolgendo attività di somministrazione. Nella sala erano presenti 9 associati intenti a consumare il pasto malgrado il divieto imposto ai circoli privati dalle norme per il contenimento del Covid-19 e nonostante lo stesso Circolo fosse sprovvisto della prevista SCIA.

Un fatto non isolato quello del Circolo in questione. Infatti la stessa Associazione, circa un anno fa, era già stata controllata e sanzionata per aver effettuato la somministrazione a persone non associate.

Il Presidente del Circolo è stato sanzionato per un importo pari a 4.000 euro ai sensi della L.R. 38/06, in relazione al DPR 235/01, e per 400 euro per aver violato la normativa sul contenimento della diffusione del Covid-19.

Inoltre, così come previsto dalle norme, il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni in attesa delle successive determinazioni.