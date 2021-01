Moncalieri, va a pagare la multa con un'altra auto priva di assicurazione: scoperto e multato

Un 40enne di Moncalieri era stato sanzionato perché la sua auto, pizzicata in divieto di sosta, era priva di assicurazione. Ma la storia si è ripetuta a distanza di pochi giorni, nonstante l'uomo avesse pensato a uno stratagemma per provare a farla franca.

Siccome il mezzo era stato sequestrato, invece di recarsi a piedi all'appuntamento con la Polizia locale, quando si è presentato in comando per pagare la multa, ha parcheggiato la sua seconda auto ancora una volta in divieto di sosta. Ma, soprattutto, anche questa vettura era priva di copertura assicurativa.

Una volta dentro il comando, un vigile gli ha chiesto conto del secondo veicolo che, dai tabulati, risultava di sua proprietà ma privo di rc auto. Così quando è uscito dal Comune non si è diretto verso l'auto, ma è tornato indietro a piedi.