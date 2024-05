Droga nascosta in un contenitore di patatine: 39enne arrestato in un locale di via Domodossola

Gli agenti del Commissariato di Polizia di San Donato hanno arrestato un trentanovenne di origini peruviane gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante il servizio di controllo del territorio serale, nei pressi di via Domodossola, gli agenti hanno notato un gruppo di persone intente a consumare sostanze alcoliche all’esterno di un esercizio commerciale. Nel locale hanno notato anche un uomo che con un accendino mentre sta scaldando una sostanza che ha tra le mani, lo stesso viene trovato in possesso di due frammenti di hashish. A suo carico, viene comminata una sanzione per la violazione in materia di stupefacenti.

Nel retrobottega del locale invece, un secondo soggetto stava sistemando alcuni oggetti in una dispensa; durante il controllo degli operatori di polizia, l’uomo ha rivolto più volte lo sguardo in direzione di uno scaffale. I poliziotti, notando il gesto si sono insospettiti, hanno perquisito il locale e hanno rinvenuto cocaina e marijuana, oltre a vario materiale atto al confezionamento delle dosi.

In particolare sono state rinvenute 885 bustine in plastica e 2 bilancini di precisione; parte dello stupefacente era occultato in un contenitore di patatine nascosto all’interno di un secchio lavapavimenti.