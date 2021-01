Festa al pub-discoteca Tabata di Sestriere con oltre cento ragazzi: multe e locale chiuso

Festa abusiva in un discopub di Sestriere: multe e chiusura

Si sono ritrovati al noto pub-discoteca Tabata di Sestriere, ballando in pista e sui tavoli nonostante i divieti imposti per contenere il contagio da Covid-19.



Una vera e propria festa con un centinaio di persone sorprese dai carabinieri, che hanno sanzionato il titolare invitandolo a liberare gli spazi del locale, che ora resterà chiuso per cinque giorni.



I militari hanno, inoltre, elevato multe a tutti i presenti.