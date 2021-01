Maia, simbolo della protesta anti dad, torna in classe: "Speriamo sia un rientro definitivo"

"Mi mancheranno Anita e Lisa, ma sicuramente non mi mancherà il freddo". Maia è entrata in aula pochi minuti dopo le 8: la 16enne studentessa del liceo Gioberti di Torino, che insieme alle due 12enni ha dato vita alla protesta anti dad, ha fatto ritorno a scuola in presenza dopo più di 90 giorni.

"Speriamo sia un ritorno definitivo, ne avevo e ne avevamo bisogno - dice la giovane studentessa - Noi studenti non dovremo più trovarci a vivere una situazione come quella vissuta fino all'altro ieri. Dobbiamo essere priorità e non una scocciatura". Un altro 'ribelle' a rientrare in aula è Dario Pio Muccilli, 18 anni, studente del liceo Juvarra di Venaria e portavoce del movimento 'Rinascimento Studentesco'.

"Gli studenti devono fare la loro parte affinché questo rientro funzioni - ha detto - dobbiamo essere noi stessi un modello di funzionamento".