La polizia municipale sequestra e sanziona un bus di linea internazionale, già sottoposto a fermo dalla stradale di Rimini

Venerdì pomeriggio, gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, nell’ambito di un servizio ordinario di sicurezza stradale, hanno effettuato dei controlli sui conducenti professionali di autobus nei pressi del terminal bus di C.so Vittorio Emanuele.

A seguito di una segnalazione giunta dalla Polizia Stradale di Rimini, con la quale la i civich di Torino già in passato hanno operato in maniera sinergica con eccellenti risultati, gli agenti hanno effettuato un controllo accurato su un autobus di linea internazionale albanese. I vigili hanno richiesto i documenti al conducente e lo stesso, senza esitazioni, ha immediatamente riferito che il veicolo era “bloccato”.

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che si trattava del veicolo già fermato nella tarda serata del 14 gennaio 2021 dalla Polizia Stradale di Rimini, che aveva accertato violazioni per trasporto abusivo di merce con la conseguente sanzione del fermo amministrativo di 3 mesi del mezzo.

Così come disposto dalla normativa vigente, l’autobus avrebbe dovuto essere custodito per tutto il periodo del fermo, in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, anziché in area pubblica come la fermata del terminal di linea dove è stato trovato, in procinto di iniziare un nuovo servizio di linea internazionale.

Al custode, precedentemente nominato in occasione del fermo del 14 gennaio, verrà elevato dal Prefetto un verbale per circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo con una sanzione che va da 1.984,00 euro a 7.937.00.

L'autobus, invece, è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed è stato scortato presso la depositeria comunale, dove è ora custodito.