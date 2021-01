La Sala Rossa approva ordine del giorno per individuare strutture private in grado di fare tamponi a prezzi calmierati

Approvato, questo pomeriggio in Sala Rossa, un ordine del giorno che invita l’Amministrazione ad interloquire con la Regione Piemonte per individuare, sul territorio, strutture ambulatoriali private in grado di effettuare attività di test (tamponi rapidi) per verificare la presenza di eventuale contagio da Coronavirus, a prezzi calmierati.

Il documento, presentato dal consigliere Silvio Magliano (Moderati), parte dal presupposto che un accordo in tale senso potrebbe rivelarsi una misura determinante nella riduzione dei tempi di attesa per l'effettuazione del test.

Per il proponente, un’iniziativa che potrebbe consentire, inoltre, di evitare possibili speculazioni a danno dei consumatori e incrementi ingiustificati del costo dei tamponi.