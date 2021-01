Servizio civile universale, i posti a bando sono 221. Scadenza prorogata al 15 febbraio

Al bando del Servizio civile universale da impiegare nei progetti della Città metropolitana e di enti territoriali delle province di Torino, Alessandria e Biella che prevedeva 147 posti sono state aggiunte altre 74 posizioni, portando il totale a 221.

Per quanto riguarda la Città metropolitana, dove le sedi finora coinvolte sono: alcune sedi dell'ambiente, la biblioteca storica, l'ufficio Comunicazione istituzionale, l'Ufficio Pubbliche tutele, si aggiunge lo sportello Europe Direct nell’ambito del progetto “Futuro Europa” che interviene nell’ambito dell’educazione e la promozione dei diritti del cittadini a livello europeo. In particolare, l’obiettivo specifico dell’attività dello Europe Direct è il potenziamento della consapevolezza dei valori identitari europei e la promozione di una cittadinanza attiva nella vita politica europea in particolare fra i giovani. Fra le attività previste la partecipazione alle attività di informazione svolte dallo sportello, alla pubblicizzazione delle attività rivolte alle scuole di tutti i gradi. I posti a disposizione sono 4.

I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data della presentazione della domanda. La durata prevista dai progetti è di 12 mesi. Il trattamento economico è di 439,50 euro mensili.

Il bando è stato prorogato e la scadenza è alle ore 14.00 del 15 febbraio 2021 ed è possibile presentare domanda ad un solo progetto a livello nazionale, attività di animazione territoriale e di comunicazione sui profili social dedicati alle attività dell’Unione Europea.

Info: http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2019/servizio_civile_universale/

