Ruba una borsa in un'auto, ma a bordo c'è una ragazzina che urla e lo mette in fuga

Tre persone in manette, a Torino e provincia, al termine delle operazioni di controllo effettuate dai carabinieri nel corso delle ultime ore. Ad Alpignano, in particolare, è stato bloccato un ragazzo straniero di 17 anni per furto aggravato. Su segnalazione di alcuni residenti, è stato fermato poco distante da un negozio di abbigliamento dove poco prima aveva rubato delle borse per un valore di circa 600 euro. Il giovane - per prelevare gli oggetti - aveva sfondato con delle pietre la vetrina dell’esercizio commerciale.



A San Mauro Torinese, invece, manette per un pregiudicato di 66 anni con l'accusa di furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere. L’uomo si è introdotto all’interno di una vettura parcheggiata in via Italia, rubando una borsa, ma in quel momento in macchina c'era una ragazzina minorenne che ha iniziato a urlare attirando l’attenzione della mamma poco distante. Le grida della donna hanno messo in fuga il ladro, mentre alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri che hanno bloccato il ladro.