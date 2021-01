Coronavirus, Finardi: "Per lo sport Torino ha giocato come una squadra"

"Per lo sport Torino ha giocato come una squadra", ha sottolineato l'assessore Finardi

"La città di Torino dal punto di vista sportivo ha affrontato con grande forza, coraggio, dignità e comunione d'intenti questo periodo difficile, anche grazie a federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva. Tutti hanno compreso il momento e abbiamo giocato come una squadra". Ad affermarlo l'assessore comunale allo Sport, Roberto Finardi, che ha illustrato in Commissione il Bilancio di previsione e il Dup 2021-2023 per le materie di sua competenza.

Un bilancio che prevede uno stanziamento per le spese dei vari capitoli del settore sport e tempo libero di 2,79 mln e entrate per 2,99 milioni. Fra le voci di spesa figurano 1,58 mln per supporto alle manifestazioni sportive locali, nazionali e internazionali, 594 mila euro per manifestazioni ed eventi per il tempo libero e 457 mila euro per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole dell'obbligo "tema su cui c'è stato e c'è da parte nostra un grosso impegno", ha sottolineato Finardi.

Nei capitoli in entrata un milione e mezzo derivanti dalle concessioni di impianti comunali, 910 mila euro da quelli a gestione diretta e 427 mila euro dalle sponsorizzazioni per la festa di San Giovanni.

Soddisfazione per l'ultimo bilancio di mandato è stata espressa dal consigliere M5S Marco Chessa: "Abbiamo raggiunto quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo dati".