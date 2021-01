No Tav: la portavoce del movimento Dana Lauriola inizia lo sciopero della fame in carcere

A partire da stamattina la portavoce del movimento No Tav, Dana Lauriola, arrestata lo scorso 17 settembre a Bussoleno, in Val di Susa, insieme ad altre due detenute è in sciopero della fame.

Una scelta che - scrivono sui social dal movimento che si oppone alla Torino-Lione - é motivata dalla "diminuzione delle ore di colloquio previste per legge, anche in videochiamata. In particolare, le sei ore che ogni detenuta ha a disposizione per legge per effettuare colloqui in presenza che, sospesi per via della pandemia Covid-19, sono stati sostituiti da videochiamate che però non mantengono mai il monte ore settimanale complessivo, ma al contrario lo diminuiscono se non direttamente dimezzato".

Il mancato mantenimento delle ore di colloquio familiare previste per legge "colpisce duramente il diritto all’affettività garantito dal Ministero di Grazia e Giustizia, ma non solo, vanno a calpestare la dignità delle detenute e dei detenuti".

Per gli attivisti, "dal momento in cui il carcere ha riaperto la possibilità di effettuare le visite familiari, tantissimi parenti si sono recati al carcere per effettuare le prenotazioni, solo che una volta presentatisi in loco, a tutti quelli provenienti da fuori Torino è stato vietato l’accesso al carcere con la scusante della Zona Arancione. Ma non solo, sono stati respinti e colpevolizzati per essersi presentati, nonostante non sia giunta a loro alcuna comunicazione da parte della Casa Circondariale".

Dana e le altre due detenute porteranno lo sciopero avanti a oltranza "fino a che non saranno nuovamente garantiti i loro diritti". Le detenute chiedono quindi che vengano immediatamente riammesse le videochiamate, la telefonata ordinaria e anche quella aggiuntiva introdotta proprio durante la sospensione dei colloqui in presenza. E ancora, che tutti i detenuti e le detenute abbiano possibilità di integrare con videochiamate le ore in presenza così da raggiungere comunque il monte ore complessivo settimanale.

Infine, un'altra importante richiesta si riferisce alla necessità di ristabilire al più presto le prenotazioni dei colloqui via mail, che "renderebbe più agevole e più sicuro, a livello sanitario, la possibilità per le famiglie di effettuare la prenotazione alla visita". Infine, viene richiesto che la chiamata con il proprio legale non rientri nell’elenco delle telefonate ai familiari.