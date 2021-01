Blitz nei locali di San Salvario: la polizia sequestra oltre 220 kg di cibo mal conservato. Sanzioni per 40mila euro

Oltre 220 kg di cibo mal conservato sono stati sequestrati giovedì in 5 locali durante un blitz di polizia nel cuore di San Salvario, uno dei quartieri della movida cittadina. Ai proprietari sono state elevate, in diversa misura, sanzioni per un totale di 40mila euro. L'operazione è stata condotta dalla polizia di Stato con la polizia municipale, l'Asl Sian e lo Spresal.

I primi due locali controllati, un minimarket di corso Maroncelli e una gastronomia turca di via Madama Cristina, sono stati sanzionati in quanto non avevano interrotto la vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le ore 20. Considerato che la libera disponibilità dei locali avrebbe potuto dare luogo alla prosecuzione o alla reiterazione della violazione, gli esercizi sono stati chiusi per 5 giorni a partire dalla stessa sera di venerdì.

Un locale adibito ad attività di phone center e di vicinato di prodotti alimentari e non, con sede in via Berthollet, è stato invece sanzionato per la somma di 9.560 euro per apertura abusiva di esercizio di vicinato, mancanza della Dia sanitaria, mancanza del cartello relativo all’orario di apertura nonché per violazioni delle normative sul contenimento del contagio del Covid-19.

Nel corso della mattinata, è stato invece sottoposto a controllo un panificio di via Saluzzo, condotto da un cittadino marocchino. I poliziotti hanno sequestrato 91,5 kg di pane e pizza prodotti nella notte in un ambiente non idoneo: hanno infatti riscontrato la presenza, nel laboratorio di panificazione, di materiale vario accatastato, quali biciclette, attrezzatura da officina, cassette di plastica, coperte, tappeti, scale in metallo, bulloneria posizionata addirittura sui tavoli da lavoro, sacchi di cemento, motori di frigorifero staccati e smontati, secchi per vernice, pannelli, cazzuole; in merito , gli agenti hanno denunciato il titolare, un cittadino marocchino di 47 anni, per detenzione di alimenti destinati alla vendita al pubblico in cattivo stato di conservazione. Personale della Polizia Municipale ha elevato inoltre sanzioni per 5164 € avendo accertato un’attività di panificazione priva dell’autorizzazione prevista dalle normative. All’interno del locale era infine presente una persona di nazionalità tunisina, che stava dormendo dopo aver passato la notte a panificare. Identificata, è risultata sprovvista di regolare contratto di assunzione.

Personale dell’ASL-S.I.A.N, riscontrate numerose irregolarità di natura igienico sanitaria, carenze strutturali, disordine e sporcizia, mancanza di un piano di autocontrollo, ha intimato la chiusura immediata dell’attività fino al completo ripristino degli ambienti ed elevato sanzioni per un totale di tremila euro.

Infine, durante il controllo di un ristorante gestito da cittadini cinesi, in via Nizza, è stata denunciata la responsabile poiché deteneva in alcuni congelatori e frigoriferi sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, rinchiusi in sacchetti di plastica non idonei, privi di targhette di rintracciabilità e scadenza, all’interno di un congelatore privo di lettura della temperatura. Si tratta di una ingente quantità di alimenti (oltre 135 kg): carne bovina, di pollo, pesce, crostacei, gamberi, involtini di carne. In merito, il personale dell’ASL S.I.A.N. ha comminato una sanzione di 4.500 euro per le cattive condizioni igienico sanitarie con le quali il cibo era conservato.

Inoltre, sono state contestate sanzioni per la mancanza del contratto olii esausti, la mancata esposizione della riproduzione stampa di alcuni articoli del Tulps e del suo regolamento nonché la mancanza dell’autorizzazione insegne con relativa evasione tributaria, per un totale complessivo di 17.800 euro.

Durante i controlli effettuati nell’arco della serata sotto i portici di via Nizza e nel tratto di strada fra le vie San Pio V e Berthollet, sono stati rinvenuti, lungo il marciapiede di via Saluzzo, nei pressi di una vettura in sosta di fianco a un dehors, 11 grammi di cannabinoidi.