Il centro "chiude" alle auto: questo fine settimana via Roma torna pedonale

Il centro di Torino pedonale per il weekend. E' ciò che capiterà di nuovo oggi e domani e poi chissà, perché quella che è nata come misura anti-assembramento per il Covid potrebbe anche trasformarsi in un'idea da ripetere anche in futuro.

Sta di fatto che, già dalle 10 di questa mattina e fino alle 20 (e stessa cosa domani), resteranno chiuse al traffico via Roma (nel tratto tra Piazza Carlo Felice e Piazza Cln), via Arcivescovado in direzione ovest all'angolo con via XX Settembre, via Andrea Doria e via dei Mille in direzione est all'angolo con via Pomba.

E le auto? Per l'occasione le telecamere di sorveglianza di via XX Settembre saranno disattivate e l'intera via potrà dunque essere utilizzata come percorso alternativo per attraversare via Roma in direzione ovest. Per farlo in direzione est si potrà invece utilizzare via Pomba e successivamente le vie Giolitti, Principe Amedeo e Po.

La municipale garantirà l'accesso alle abitazioni di residenza, alle autorimesse e agli hotel nelle zone chiuse al traffico oltre al defluire delle auto rimaste parcheggiate prima della chiusura.