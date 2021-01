“Sanremo Comics Festival”: ultimi giorni per partecipare al contestIl termine invio delle opere è fissato al 31 gennaio

Torna il contest legato alla rassegna dedicata al Festival della Canzone Italiana rivolta a tutti i cartoonist e disegnatori.

Promosso dal gruppo editoriale Morenews, Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) insieme al cartoonist Tiziano Riverso e al giornalista Claudio Porchia, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più interessanti della Riviera Ligure.

Il tema proposto per la seconda edizione è il “Festival di Sanremo: 71 anni di polemiche e melodie”.

Il concorso rappresenta una straordinaria occasione per celebrare una manifestazione che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese.

L’obiettivo è quello di offrire un'immagine divertente di questo tradizionale ed imperdibile appuntamento, attraverso disegni umoristici che invitano a sorridere, ricordando episodi simpatici, personaggi famosi e melodie popolari.

LA GIURIA

Fabio Bozzetto - vfx artist e videomaker

Donatella Lavizzari – architetto, grafica, illustratrice, art director.

Elisabetta Marcianò – curatrice di eventi e corrispondente del quotidiano ‘Il Tempo Stretto’.

Flavio Oreglio – attore, scrittore e musicista.

Giorgio Serra ‘Matitaccia’ – disegnatore umorista

Guido Silvestri Silver – disegnatore fumettista, papà di Lupo Alberto J

Diego Zucchi – disegnatore e animatore

Claudio Porchia, giornalista e scrittore

TEMA DEL CONCORSO

Gli elaborati dovranno avere come protagonista il Festival di Sanremo in tutte le sue sfaccettature dal 1950 ad oggi: polemiche, canzoni, artisti, regolamenti e rapporto con la città.

GLI ELABORATI

Il concorso, a partecipazione gratuita, prevede una sezione unica per elaborati in bianco e nero o a colori. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 opere, che dovranno essere inviate in forma elettronica nel formato massimo di A4, in risoluzione 300 DPI, e nei formati TIFF, PDF e JPG (altri formati non saranno tenuti in considerazione).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Insieme al disegno si richiede di inviare la domanda di adesione allegata al bando, scaricabile al seguente link: Bando e Domanda Sanremo Comic Festival 2021





Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: stampa@edizionizem.com

SCADENZE

Queste le scadenze da rispettare:

• 31 GENNAIO 2021: termine di invio delle opere.

• 10 FEBBRAIO 2021: selezione delle opere da parte della giuria nominata dai soggetti promotori.

• 20 FEBBRAIO 2021: entro questa data verrà inviata una mail a tutti i partecipanti con il responso della Giuria. Sarà data comunicazione del risultato della selezione con la designazione dei vincitori del primo premio e dei premi speciali.

PREMI

Al vincitore verrà riconosciuto un premio pari a 400 euro unitamente all’invito a Sanremo, durante lo svolgimento del Festival della Canzone Italiana, per ricevere la targa premio ed inaugurare la mostra degli elaborati partecipanti al concorso.

Al secondo e terzo classificato, insieme all’invito a Sanremo per ricevere la targa premio, sarà offerto un cesto con alcuni prodotti enogastronomici del territorio.

Sul sito www.edizionizem.com il bando completo e i moduli per la partecipazione