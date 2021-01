Movimenti in Sala Rossa: Petrarulo aderisce a Forza Italia

Continuano i movimenti tra partiti in vista delle elezioni comunali di Torino 2021. Dopo Federica Scanderebech, anche Raffaele Petrarulo entra nel gruppo consiliare del partito di Silvio Berlusconi.

Petrarulo, che fino a oggi era presente in Consiglio comunale nella lista Sicurezza e Legalità (da oggi si chiamerà "Sicurezza e Legalità verso Forza Italia"), motiva con queste parole la scelta di entrare in Forza Italia: “È il partito che mi consente di portare avanti i due obiettivi per i quali nel 2001 ho deciso di entrare in politica: la sicurezza e la legalità. Io sono sempre dalla parte dei cittadini”.

In aula, il consigliere ha spiegato di voler mantenere nel nome del Gruppo la denominazione dell’attuale gruppo consiliare da lui rappresentato, mentre, a livello cittadino, ha aderito a Forza Italia, come precisato dal presidente del Consiglio Comunale, Francesco Sicari, in apertura dei lavori odierni.

Il passaggio di Petrarulo in Forza Italia certifica la volontà del coordinatore Paolo Zangrillo di portare all’interno del gruppo consiliare nuova linfa in vista delle elezioni comunali.

Tra i temi che hanno spinto Petrarulo a cambiare partito, la volontà di investire fortemente sulle politiche del lavoro e una vittoria importante: l’arrivo delle telecamere in periferia. Forza Italia si arricchisce di una nuova anima: quella che mette la sicurezza in cima alle priorità.