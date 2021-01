Rsa Piccola Reggia di Venaria, Frediani (M4O Piemonte) denuncia: "Già a novembre 56 ospiti positivi, ma non venne presa alcuna iniziativa"

"Grazie a una nostra richiesta di accesso agli atti siamo entrati in possesso dei verbali redatti dall’Asl To3 rispetto ai sopralluoghi avvenuti il 12 novembre e il 2 dicembre presso la Rsa Piccola Reggia di Venaria, dichiara Francesca Frediani, Consigliera Regionale del gruppo misto M4O Piemonte.

"In luogo di una conta “notarile” dei decessi e dei positivi non si evincono particolari indicazioni per la presa in carico degli ospiti positivi considerando che già ai primi di novembre erano ben 56 su 80 e a dicembre si contavano 28 decessi. Non sta a noi fare processi ma permangono dubbi sull'efficacia delle strategie messe in campo per prevenire e mitigare gli effetti disastrosi del contagio all'interno della struttura".

"Adesso la situazione nella RSA pare finalmente tornata alla normalità. Stando a quanto riferito dalla dirigenza all'amministrazione comunale - dopo due mesi tumultuosi con 40 ospiti deceduti (ma secondo i familiari circa 50) - la struttura è tornata finalmente “covid-free”. Come già emerso durante la prima ondata della pandemia sembra che la giunta Cirio tenda a considerare le RSA come un corpo esterno al sistema sanitario regionale. In questi giorni vengono sbandierati finanziamenti a queste strutture che in gran parte derivano da risorse non utilizzate a causa dei minori inserimenti degli ospiti in quest'ultimo anno causa proprio il Covid-19".

"Ora speriamo in una rapida vaccinazione di operatori e ospiti presenti in queste tipologie di strutture al fine di evitare ulteriori contagi dagli effetti nefasti", conclude Frediani.