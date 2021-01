Carmagnola al lavoro per la costituzione del Distretto del Commercio

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per costituire e sostenere le spese per gli adempimenti necessari all'individuazione e alla costituzione dei Distretti del Commercio.

Entro il 31 marzo il Comune di Carmagnola presenterà la domanda di contributo con la definizione e sottoscrizione del protocollo d'intesa per costituire il distretto, il programma strategico degli interventi, il programma delle iniziative di formazione, comunicazione e la comunicazione della volontà di individuare il manager del distretto.

Martedì 19 gennaio si è tenuta una prima riunione tra l’Amministrazione e i rappresentanti delle Associazioni dei Commercianti per valutare la possibilità di partecipare al bando. Durante l’incontro le parti si sono trovate concordi nel valutare positivamente l'opportunità di procedere in tal senso, in quanto il riconoscimento del distretto oltre a favorire la partecipazione degli operatori alle progettualità locali, permetterà di accedere ai futuri bandi di finanziamento della Regione Piemonte. Nella seduta del 26 gennaio, la Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per avviare l’iter di presentazione della domanda.

Commentano il Sindaco Ivana Gaveglio e l'Assessore Gian Luigi Surra: "In un momento di profonda crisi per il settore è importante attivare tutte le opportunità di possibile sviluppo. Da sempre la nostra città è un punto di riferimento con i negozi, i mercati, l'offerta della ristorazione del commercio del territorio. La costituzione del distretto permetterà di elaborare nuove strategie per il commercio coinvolgendo tutti coloro che lavorano e gravitano in questo settore".

Se il progetto sarà tra quelli finanziabili, come già successo negli ultimi due bandi, oltre ad ottenere il riconoscimento sarà possibile accedere ad un contributo dell’80% su una spesa massima di 20.000,00 euro per la costituzione e l'avvio del Distretto.