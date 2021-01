Coronavirus, la Protezione Civile di Nichelino in campo per aiutare le famiglie bisognose

La solidarietà, per fortuna, non va mai in vacanza, neppure in tempi di pandemia. Si è conclusa a Nichelino la distribuzione per il mese di gennaio dei pacchi spesa destinati alle famiglie bisognose assistite dalla Caritas.

Grazie all’impegno dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città ed alla collaborazione delle Associazioni caritatevoli del territorio, sono state raggiunte 180 famiglie che, in questo momento, erano in condizioni di particolare disagio e bisognose di aiuto.