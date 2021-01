Aggredisce un altro passeggero sul treno per Vercelli e cerca di rubargli il telefono: arrestato a Chivasso

Stava rientrando a casa dal lavoro, a bordo di un treno diretto a Vercelli. Ma dopo aver bevuto troppo, ha deciso di aggredire un altro passeggero per rubargli lo smartphone. E' stato così arrestato a Chivasso un cittadino rumeno che prima ha visto la vittima reagire al tentativo di rapina e poi si è trovato in manette appena sul convoglio sono saliti i carabinieri che lo aspettavano alla prima fermata utile.



Manette, questa volta a Torino, anche per un cittadino della Mauritania di 23 anni con precedenti e senza fissa dimora. Il giovane è stato fermato durante un controllo in Via Ormea, a San Salvario, dopo che alla vista dei militari aveva provato a far perdere le proprie tracce scappando tra le vie della zona. In gola aveva due dosi di crack.