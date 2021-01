La richiesta di Sarno (Pd): "Per la valorizzazione della Palazzina di Stupinigi sinergia tra Comuni e Regione Piemonte"

Si è svolto oggi, alla presenza del Presidente Cirio e dell'assessora alla Cultura della Regione Poggio un incontro con i Sindaci aderenti al Protocollo d'intesa dei Comuni per la valorizzazione di Stupinigi per la presentazione del "Master plan - distretto Stupinig " per lo sviluppo dei poderi e dell'area circostante la Palazzina di Caccia.

"La conferma da parte del Presidente della Regione della volontà di rendere Stupinigi polo nevralgico delle politiche culturali della Regione Piemonte è un'ottima notizia per i cittadini dell'area Sud di Torino", ha commentato il Consigliere regionale Diego Sarno. "La sfida però, oggi, si svolge nel campo dei finanziamenti del Recovery Fund e più in generale dei fondi europei : questo sarà il vero banco di prova di questa amministrazione regionale".

Tra i progetti presentati dalla Regione Piemonte al Governo, per l'utilizzo dei fondi europei, figura anche un cospicuo investimento per la valorizzazione della Palazzina e del concentrico. "Se si vuole mettere in campo una progettualità veramente efficace come quella attuata negli anni passati alla Reggia di Venaria sarà indispensabile garantire una regia attenta, efficace e puntuale".

"La Regione, insieme alla Città di Nichelino, siano attraverso il "Protocollo dei comuni" capofila e regia nelle scelte operative per avviare il Masterplan e la valorizzazione di Stupinigi , perché loro prioritariamente conoscono realmente le necessità e le potenzialità dell'area", conclude Sarno. "E il Next Generation EU è un treno che Stupinigi non può lasciarsi sfuggire. Dobbiamo farci trovare pronti".