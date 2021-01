Magliano (Moderati): "Giusto e urgente vaccinare sacerdoti e suore"

"Chiedo di essere messo nella condizione di non fare del male a nessuno mentre svolgo il mio ministero": condivido l'intenzione e la richiesta di don Ruggero Marini, parroco a La Loggia, che auspica che i membri del clero siano presto vaccinati contro il Covid", sottolinea Silvio Magliano dei Moderati.

"Il tema che pone è reale e urgente: il clero è esposto a rischi, non solo nello svolgere la propria attività pastorale (dalla Santa Messa al sacramento della confessione), ma anche nel sostegno alle persone in difficoltà e verso i più bisognosi. Mi stupisce che nessuno ci abbia ancora pensato. Mi farò portavoce in Consiglio Regionale affinché, andando verso la Fase 2 delle vaccinazioni, i componenti del clero rientrino in una fascia prioritaria, essendo impegnati in prima linea in tutte le loro attività pastorali e solidali".