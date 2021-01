"La partecipazione come cura": otto giovani potranno svolgere il Servizio Civile presso l'Asl To5

L' Asl To5 offre la possibilità a otto giovani di partecipare per un anno al progetto "La partecipazione come cura" aderente al programma "Sette paia di scarpe" il cui Ente promotore è la Città Metropolitana di Torino.

Le iscrizioni scadranno l' 8 febbraio 2021 alle ore 14. Sul sito ufficiale www.serviziocivile.gov.it è possibile iscriversi e avere tutte le informazioni necessarie per la scelta. Al link https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?estero=false&idGazzetta=59&IdBando=18919 è possibile acceedere alla banca dati dei progetti.

Per vedere quello dell' ASL To5 si dovrà selezionare Regione Piemonte, Provincia di Torino e Denominazione Progetto "La partecipazione come cura".

Intanto, per quanto xoncerne i servizi, dal 31 gennaio sarà nuovamente possibile per i pazienti dell'Asl To5 non rientranti nella categorie di fragilità prenotare per effettuare prelievi del sangue con priorità D e P o privi di priorità nelle 4 sedi di Moncalieri, Nichelino, Chieri e Carmagnola.

Per accedere ai punti prelievi è necessario effettuare la prenotazione al numero 800.000.500 (anche per la consegna dei campioni). Possono accedere senza prenotazione esclusivamente i pazienti:

in terapia anticoagulante (TAO)

in gravidanza

in possesso di impegnativa con priorità U e B

non deambulanti

e quindi importante ricordare che Non si può accedere direttamente al servizio se: