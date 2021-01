Coniglio abbandonato viene salvato dalla Polizia locale di Nichelino

Nella mattina di ieri, martedì 26 gennaio, una cittadina di Nichelino segnalava di aver visto nel suo giardino privato un piccolo coniglietto impaurito e smarrito.

Gli agenti della Polizia locale arrivati sul posto per salvare il roditore hanno prima fermato il traffico e poi con estrema cautela hanno accompagnato il piccolo in un angolo per poterlo far entrare in una gabbietta. L’operazione non è stata semplice perché l’animale, terrorizzato, ha più volte ha rischiato di essere investito.

Infreddolito e affamato, ma per fortuna in buone condizioni, è stato adottato la mattina stessa. È presumibile che il piccolo, essendo un animale d’affezione molto legato e sedentario all’ambiente in cui vive sia stato abbandonato.