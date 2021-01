Senzatetto, Lo Russo (Pd): "Fossi io il sindaco, chiederei le dimissioni del comandante dei vigili"

"Quello che posso affermare convintamente è che se mai facessi il Sindaco di Torino, a un comandante dei vigili che rilasciasse una intervista del genere chiederei le dimissioni. Per i modi, i toni e i contenuti". Così Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ha commentato l'intervista uscita su La Stampa al comandante della polizia municipale di Torino, Emiliano Bezzon.

Bezzon aveva in particolare invitato i cittadini a "non dare più elemosina ai senzatetto" che "considerano il centro città come un bancomat". "A noi dicono che stanno bene e guadagnano", le parole usate dal comandante.

"Penso che chi occupa ruoli così delicati nella macchina amministrativa debba avere un altro profilo e senso delle istituzioni", tuona Lo Russo sul suo profilo Facebook. "E tutto questo a prescindere dalle proprie opinioni personali".